La opinión de Cristina Pedroche sobre las críticas a sus vestidos de Campanadas: “No puedo gustar a todo el mundo, no soy una croqueta”

La Campanadas son uno de los momentos más bonitos para Cristina Pedroche. La presentadora ha explicado la sensación que tiene al ser vista por millones de españoles en el último día del año.

“Yo tengo un problema o algo que puede ser bueno, yo haga lo que haga lo critican”, ha contado la invitada de Joaquín, el novato sobre los comentarios que recibe sobre sus looks en Campanadas.

Ante esa premisa, “yo voy a hacer lo que me dé la gana, no puedo gustar a todo el mundo porque no soy una croqueta”, ha dicho Pedroche sobre las críticas.

Lo único en lo que piensa la presentadora de Campanadas es en tener su conciencia tranquila una vez se va a la cama por estar segura de lo que hace y hacer siempre lo que ella quiera.