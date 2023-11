El consejo de Alaska sobre la cirugía estética: “Como dice Bibiana, a cierta edad no hay que ponerse hay que quitarse”

Alaska se considera una persona muy fan de la cirugía estética y le da un consejo a Joaquín si quiere retocarse algo, “como dice Bibiana, a cierta edad, no hay que ponerse, hay que quitarse”.

La cantante explica la tendencia actual a ponerse, “ves como las caras se van redondeando y a mí no me gusta jugosito, me gusta seco”, ha dicho la invitada de Joaquín, el novato.

“Yo soy muy fan de la cirugía extrema”, ha asegurado Alaska hablando del tipo de cirugía que a ella le gusta.

Mario Vaquerizo ha recordado junto a Susana Saborido las operaciones estéticas por las que ha pasado y lo que le pasó con su madre.