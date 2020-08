El sueño cumplido de Daniel: bailar para superar las graves secuelas tras sufrir un ictus

Daniel es un joven que tiene como meta volver a bailar de hoy en un año. Con tan solo 21 años sufrió un ictus, algo inesperado que ni los médicos habían diagnosticado antes.

Esa tragedia le dejó varias secuelas. Entre ellas, una vez sufrido una hemiparesia, una parálisis de un lado del cuerpo. Rosa, la madre de Daniel, reconoce que cuando su hijo ve algo que no puede hacer por su discapacidad, se enfada.

Sus amigos le admiran mucho porque lleva su problema muy bien, con mucho optimismo y alegría ante cualquier obstáculo.

Daniel retoma el baile después de dos años

Daniel lleva dos años sin bailar desde que sufrió el ictus. Para retomar su pasión, debe ganar masa muscular y conseguir agilidad en cada paso para poder aguantar perfectamente el ritmo de la bailarina.

Daniel: "Todavía aún hoy no he asumido esta situación y me cuesta conocer gente nueva"