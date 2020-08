El sueño de Adrián es volver a subirse a un monopatín

Adrián tiene 16 años y procede de Madrid. Acude al programa ‘De hoy en un año’ para volver a sentirse libre haciendo lo que realmente le apasiona: quiere volver a hacer skate.

Todo ocurrió cuando una noche, en su casa, le dio un derrame cerebral y sus padres que estaban durmiendo, le encontraron la mañana siguiente. Florence, su madre, se siente muy mal al no haber podido ayudar a su hijo. Ese sentimiento de culpabilidad le hace entristecer también a su hijo. Pero Adrián lo tiene claro: “Yo sé que poco a poco voy a poder volver a ser el de antes”.

Los miedos se apoderan de Adrián cuando se sube a un skate después de mucho tiempo

Adrián acude a una escuela de skate para volver a retomar su deporte favorito, pero la vuelta lo ha sido tan fácil como esperaba.

Adrián quiere volver a practicar el skate y, para ello, acude a una escuela profesional. Pero los inicios no son como esperaba: tanto tiempo sin subirse a un monopatín le ha pasado factura y tiene mucho miedo.

Sin embargo, Adrián no pierde la ilusión. Quiere volver a hacer aquello que le hacía feliz, cueste lo que cueste.

[[H3:La entrada triunfal de Adrián en monopatín en el plató de ‘De hoy en un año’]]

Para Adrián era impensable subirse a un monopatín hace un año, pero por fin lo ha conseguido.

La entrada al plató de Adrián no podía haber sido mejor: subido a un monopatín. Agradece a su profesor de skate que haya sido un gran apoyo para él. Otra razón que le hacía motivarse y no tirar la toalla era ver fotos antiguas de cuando él hacía este deporte. “Me he vuelto a sentir yo”, confiesa feliz.