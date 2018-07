Edu Soto se enfrenta a Arkano en una batalla de gallos muy reñida

'HIPNOTÍZAME' | QUINTA GALA

Edu Soto se ha enfrentado en una batalla de gallos muy reñida con Arkano, el actual campeón del mundo pero, al parecer, ha tenido serios problemas en los tres asaltos. En el primero, Edu solo era capaz de vocalizar la vocal 'a'; en el segundo, tenía los labios sellados y le era imposible decir una sola palabra y, en el tercero, del cuerpo de Edu Soto ha renacido el 'Neng de Castefa'. Un verdadero 'show'.