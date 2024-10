Vecinos de San Sebastián de los Reyes, en pie de guerra por el ruido de los aviones: "Vivo con un avión dentro de casa"

"Desde las 7.00 horas y a partir de las 23.00 es de manera continua" dice una de las vecinas de San Sebastián de los Reyes sobre el ruido que hacen los aviones al despegar del Aeropuerto de Barajas.

"A partir de las 6 y media de la mañana si no duermo con tapones me despierto y me interrumpe el sueño". Es la pesadilla que viven 50.000 personas cada día, sin poder descansar ni dormir. Los vecinos de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, un pueblo muy cercano al aeropuerto cuentan que son alrededor de 230 aviones cada día y el ruido es constante. También en un colegio del municipio escuchan un estruendo descomunal. "Cada dos minutos sale un avión", señalan.

La plataforma 'Sanse sin aviones' intenta cambiar la configuración actual del despegue

Decenas de vecinos se han movilizado en la plataforma 'Sanse sin aviones' para tratar de revertir la configuración actual del despegue de los aviones que hace de su vida una tortura. Hace dos años el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes solicitó un cambio, para alejar los aviones de una urbanización de chalets de lujo.

"Ese cambio pasaría de perjudicar a 3.000 vecinos, que son los de esa urbanización a 40.000 vecinos" ha comentado en directo para Más Espejo Juan Manuel Martínez, el portavoz de la asociación, y afirma que el nuevo gobierno ha tenido en varias ocasiones la oportunidad de revertir la situación pero nunca lo ha hecho y parece que no va a hacerlo.