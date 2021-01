Patólogos españoles afirman que las lesiones en la piel pueden ser el primer síntoma del coronavirus

Las lesiones en la piel pueden ser el primer síntoma del coronavirus, según confirman Jesús Ruiz Peralta y María Garrido, patólogos en el Hospital 12 de octubre de Madrid. Los expertos han elaborado un estudio en el que se demuestra que las lesiones cutáneas, principalmente en los pies y las manos, son síntomas comunes que aparecen en personas contagiadas o dentro "de un entorno covid".

Lo curioso, según apunta el jefe del servicio de anatomía patológica del 12 de octubre, es que muchos pacientes no presentaban lesiones sistémicas, es decir, "no habían perdido el olfato y no tenían neumonías" pero sí tenían erupciones en la piel.

Las lesiones en la piel son la consecuencia de inflamaciones y trombos en los vasos sanguíneos

Los patólogos explican que las lesiones más frecuentes son las acro-isquémicas, las de tipo "sabañón". Esto fue lo que llamó la atención de los expertos y por lo que comenzaron a investigar. "Sabañones en primavera son imposibles y es por lo que lo relacionamos con la covid-19".

Los patólogos detallan que las alteraciones cutáneas aparecen como consecuencia de "inflamaciones y trombos en los vasos", aunque han mandado un mensaje tranquilizador porque según detallan "se curan al cabo de 2 o 3 semanas".

Este tipo de erupciones en la piel se han detectado en mayor cantidad en jóvenes menores de 20 años "sin sintomatologías respiratorias".

