Silvia Álava: "Pensar en positivo nos lleva a sentir en positivo"

Ante un mismo hecho, hay gente que responde bien y gente que responde mal. Por ello, lo primero que hay que hacer es cambiar la manera de pensar, y afrontar cualquier pensamiento con una mentalidad positiva, porque en muchas ocasiones tendemos a traumatizar los hechos sin que sea necesario.

Es muy importante ser objetivo y no tremendista ni catastrófico, no hacer los problemas mayores de lo que son. Hay que visualizarse consiguiendo el objetivo y no perdiéndolo todo.

Por otra parte, las metas que nos fijamos tienen que ser como una escalera en la que podamos ir subiendo pequeños escalones poco a poco. De esta manera conseguiremos los objetivos y no tendremos una meta imposible que nos desanime. Es clave no quedarse en las posibles trabas para no bloquearse.

Además, la actitud mental se relaciona con el estado físico. Si pensamos en positivo, nos encontraremos mejor.

Por último, hay que destacar que el cambio no es inmediato ni total, hay que ir cambiando las cosas poco a poco. Rodearse de gente positiva facilita mucho las cosas. La doctora nos comenta también que hay gente como corchos que te ayuda a subir y otros como plomo que te llevan hacia abajo.