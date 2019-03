Fumar: "El estrés y la ansiedad son un mito"

EL DOCTOR VALLEJO NOS DA LAS CLAVES PARA DEJAR DE FUMAR

Una semana más, en Objetivo Bienestar te damos los mejores consejos para llevar una vida más saludable. En esta ocasión, el doctor Miguel Ángel Vallejo nos da las claves para dejar de fumar, una decisión que no es siempre fácil llevar a cabo, ya que las personas fumadoras asocian el tabaco con diversas actividades de su vida cotidiana. La clave, nos dice el doctor, está en la voluntad de querer dejarlo. Sobre todo ahora que el estrés y la ansiedad ya no son excusas para coger un cigarrillo. Un estudio realizado a 40.000 personas demuestra que no hay ninguna correlación entre esos estados y el tacabo. Podéis obtener más consejos sobre cómo dejar de fumar en el programa online de la Uned.