Los vecinos de Paiporta que han lanzado un crowfounding para reconstruir su hogar: "De momento no nos ha llegado ninguna ayuda"

La necesidad hace que el ser humano mueva cielo y tierra para llevar a cabo su objetivo. El de Raquel y Sergio es recuperar su hogar después de la catástrofe de la DANA. Raquel nos cuenta que en su hogar “la fuerza del agua tiró todo el ventanal, las paredes de pladur están deshechas… incluso las habitaciones se comunican entre sí”. Un hecho que se extiende a todos sus vecinos de los bajos. Ante esta situación han tenido que buscar alternativas de alojamiento, debido a que sus casas son inhabitables. Una situación temporal esperando a que lleguen las ayudas y poder reconstruir su hogar.

Según cuenta Raquel, los vecinos ya han solicitado las ayudas tanto al Ministerio como a la Generalitat, pero “de momento no nos ha llegado nada”, comenta. La situación en la que se encuentran ahora es a la espera del peritaje de las casas, pero denuncia que aún “no se han puesto en contacto” con ellos. “Solo queremos cuanto antes recibir estas ayudas y empezar a reconstruir nuestras casas, porque somos todo parejas jóvenes que queremos reconstruir de nuevo nuestra vida”, añade.

"El día de la DANA me fui a trabajar y ya no pude volver a mi casa"

Sergio tampoco puede volver a su casa. Nos cuenta que el día de la DANA se fue a trabajar, fuera de Paiporta, y que ya no pudo volver. Desde entonces ha vuelto a casa de sus padres, pero denuncia una situación que le pasa a muchos vecinos que no tienen alternativa de hogar: “si no tienes otro sitio donde vivir, no puedes ir a trabajar y tienen que pillar una baja”, asegura.

Sergio calcula que se tendrá que gastar 8.500 euros para poder reparar todos los desperfectos. Un importe que incluye la reparación del garaje, el trastero, los bajos… que quedaron sepultados bajo 2 metros de agua. Y aunque ha solicitado la reparación al seguro, no tiene esperanzas en que le cubra el 100%, concretamente cree que “quedará corta, sobre todo para lo que es ascensores y zonas comunes, que nos va a costar mucho dinero”.

Es por ello que sus vecinos tuvieron la idea de hacer un “crowfounding” para recaudar fondos, y poder llegar a cubrir lo que el seguro no hará. Todo aquel que quiera colaborar económicamente debe acceder en el siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/reconstruccion-edificio-paiporta-lluis-vives-independencia.

