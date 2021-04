Una mujer de 55 años sufre una trombosis cerebral tras ser vacunada con AstraZenaca en Mieres

El estado de la mujer, de 55 años, es estable y evoluciona favorablemente. Recibió la vacuna de AstraZeneca y posteriormente sufrió una trombosis cerebral por la fue ingresada en el hospital de Mieres (Asturias).

En Asturias, un total de55.000 personas ya han recibido la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca.

Espejo Público ha hablado con Rafael Bengoa, exasesor de salud pública de la OMS, sobre las dudas que ciernen en la comunidad internacional sobre la vacuna de AstraZeneca. Señala Bengoa que 25 millones de personas se han vacunado con ella y los datos indican que la incidencia de las trombosis es mínima.

"No se ha conseguido probar la causalidad en la vacuna. Los países nórdicos han decidido esperar a más vigilancia farmacológica para seguir con la vacunación. No dicen que haya causa efecto si no que prefieren esperar a ver qué es lo que está pasando", apunta.

Cree que volveremos a estar "en una situación en la que hay que vacunar con AstraZeneca a todo el mundo".

