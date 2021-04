Ex director de Salud Pública de la OMS y ex asesor de Barack Obama en el sistema de sanidad estadounidense, Rafael Bengoa, considera que la cuarta ola de coronavirus no será "ni una olita ni un tsunami" en España.

Afirma que, lo define como "un proceso medio agónico" de vacunación, no logrará contener esta nueva ola de contagios de COVID-19 después de Semana Santa.

Sí cree que ahora se ha conseguido reducir la mortalidad en la gente mayor pero afirma que no se va a detener la cuarta ola del coronavirus. "España ha sido uno de los países más abiertos en esta Semana Santa en todo el país. Inglaterra lleva meses sin restaurantes abiertos y ha conseguido controlar la transmisión y seguirá controlándola", apunta.

Bengoa cree que en el pico de la ola de la pandemia vimos el intento de pasarse la pelota con la mortalidad de las residencias a muchas formaciones políticas y a pesar de eso no ha visto que se hayan sentado juntos. "A ver si Ione Belarra en lugar de entrar en esa dinámica decide qué hacer con las residencias como país", solicita Bengoa.

Para Bengoa es muy importante que un ministerio no se ciña a sus funciones y estudie cómo mejorar la protección de contagios en las residencias. "Ahora se ha reducido la presión porque funciona la vacuna en ese grupo de edad".

