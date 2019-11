En estos momentos hay 7.500 viviendas en situación irregular solo en Conil, y 45.000 en todo Cádiz, sobre todo en la zona costera. Juan Jesús es una de las personas que construyó su casa en un terrero rústico que era de su padre, pero donde está prohibido urbanizar.

Éste afirma que lo sabía "hasta cierto punto": "Yo en su momento no sabia que esto era ilegal hasta cierto punto". Asegura que lleva toda la vida viendo cómo la gente construye en Conil y cuando le llegó la sanción del Ayuntamiento le comunicaron que siguiera adelante y que si pagaba podía hacer uso de la casa. Ahora le ha llegado una denuncia de la Fiscalía en la que se le obliga a pagar una sanción, a derribar la casa y además, cabe la posibilidad de que pueda entrar en la cárcel.

El terreno donde construyó su casa no es urbanizable por ahora, pero en cambio, hay una arqueta del alumbrado del propio Ayuntamiento de Conil, puesto que cuando éste fue a solicitar luz y el agua, le hicieron un contrato y se la dieron. El dueño de la propiedad se pregunta: "¿Por qué no me dijeron esto en el momento que yo construí y pararon la obra?".

También ha contado en 'Espejo Público' que lo que menos le inquieta es la cárcel, de lo que verdaderamente está preocupado es de dejar a su familia en la calle. Dentro de un mes se decidirá si Juan Jesús tiene que ingresar en prisión.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.