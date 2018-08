FARMACIA NIEGA SOCORRO

Un vecino de Pola de Siero, Asturias, denuncia que una farmacia no le socorrió durante una crisis asmática. Valerio Millán asegura que no le auxiliaron y le negaron el ventolín "solo porque no llevaba dinero". El hombre asegura que "no podía casi ni hablar" y que se encontraba en "situación de vida o muerte". El doctor Fuertes habla en 'Espejo Público' sobre cómo actuar ante una crisis asmática.