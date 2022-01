Toni Nadal, tras la victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia: "Aunque falle el físico, la cabeza siempre da para un poco más"

En poco más de tres meses Rafa Nadal ha pasado de ir en muletas a convertirse en el mejor tenista de la historia. Es el único tenista masculino que tiene, ahora mismo, 21 Grand Slam. Después de 5 horas de lucha contra el ruso Medvedev en un partido que empezó desfavorable para Rafa, pero que pudo remontar a partir del tercer set con una fuerza física y mental imbatible, la victoria fue una sorpresa hasta para el propio Nadal.

Cuenta su tío y preparador Toni Nadal que en la entrega de trofeos tuvo que sentarse porque las piernas no le aguantaban y pensaba que se quedaría acalambrado y en el vestuario estaba todavía tumbado en la camilla de masajes. "Estaba destrozado, me dijo que no podía ni moverse pero obviamente estaba feliz", destaca.

Toni pone sobre la mesa que Nadal es un experto en sobreponerse a la adversidad. Recuerda que en la otra final que ganó Rafa en el Open de Australia venía de una semifinal muy dura con Verdasco y 3 horas antes de salir le dijo que no se podía mover y todo era un desastre. "Le dolía la cabeza, el hombro, la pierna no podía correr. Me dijo: "Hoy no puedo". Yo que soy bastante duro le dije: "Mira, tranquilo que ahora estás mal, dentro de 3 horas no estarás mejor y tranquilo que dentro de 3 horas no va a bajar ni tu padre ni tu madre ni va a bajar Dios a ayudarte. Si quieres hacer el esfuerzo lo haces, todos siempre podemos un poco más y estoy convencido que tú también". Cuatro horas más tarde en aquel partido contra Federer fue capaz".

"En el Open de Australia contra Federer me dijo que no podía más y todo era un desastre"

"El físico a veces no pero yo creo que la cabeza da siempre para un poco más", señala Toni Nadal. Cuenta Toni que para motivar a su sobrino aprovechaba siempre cualquier anécdota que veía en otros deportistas o equipos de fútbol que a él le gustaban para recordárselo. En una ocasión le contó la historia de un tenista que al final de su carrera deportiva se había arrepentido de no haberlo dado todo. "Cuando acabé de hablar me dijo: "Tranquilo que no me va a pasar a mí porque estoy convencido de que cuando me vaya del circuito me iré sabiendo que he hecho todo lo que estaba en mi mano", recuerda. "Ese para mí es el gran mérito que él tiene, el hacer siempre todo lo necesario", cuenta Toni.

El próximo Grand Slam para Rafa Nadal es Roland Garros y el próximo torneo es el de Acapulco que empieza en febrero. Sostiene Toni que Rafa pone ilusión en las finales pero lo complicado es llegar a esas finales. "Mi sobrino se acostumbró y se exigió a poner la máxima ilusión en cada pequeño entrenamiento en el club tenis Manacor, a no desfallecer y a no quejarse y esto le ha servido para levantar algún que otro trofeo".

