Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos, sobre Ignacio Aguado: "La política no va de amistades"

Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos, visita Espejo Público momentos después de hacer definitiva su entrega del acta como diputado de la formación naranja. El exdirigente en la Comunidad Valenciana asegura que no fichará para el PP pese a los rumores y que su decisión está basada en las incongruentes acciones de su anterior partido.

"No voy a fichar por el PP". Así respondía Cantó a la pregunta de Susanna Griso, ante la sospecha de muchos de que su dimisión implique un acercamiento con los de Pablo Casado. "Estoy ya en otra cosa, en empezar a trabajar para lo mío. Necesito descansar, estoy muy desilusionado con la política".

La hemeroteca siempre vuelve y también para Toni Cantó. Sobre su paso por UPYD y, años después, en Ciudadanos, bromea sobre "cómo encanece uno en política".

En su discurso ha querido recordar que su renuncia implica quedarse totalmente en paro, sin recibir ningún tipo de ayuda, algo sobre lo que hace una reflexión constructiva.

"Ahora mismo, hoy que se ha formalizado la entrega, me quedo en el paro de unas cortes valencianas que no dan ni un día de paro a los diputados. Me parece un poco 'heavy'", insiste.

"Un diputado debe tener el mismo derecho que un español que ha trabajado y que puede tener acceso a un desempleo". No obstante, Cantó admite que cualquier político que presente ahora esta iniciativa "está muerto".

Preguntado por Ignacio Aguado, dirigente de Ciudadanos en Madrid, confiesa que tiene "una buena relación" pero que "la política no va de amistades".

"Lo único que dije en la ejecutiva fue que, si un partido tiene vocación, como parece que lo tiene el mío, de bisagra, lo que tiene que ser es fiable. Con lo que ha pasado estos días con la operación de Murcia perdemos toda la fiabilidad".

Cantó considera también que la dirección de Ciudadanos ha tomado direcciones equivocadas últimamente, "empezando por los pactos de Sánchez, la prórroga de 6 meses y la estrategia de las elecciones catalanas, que creo que fue una campaña terrible".

Lo último ha sido la moción de censura presentada junto con el partido socialista en Murcia, que ha provocado un verdadero seísmo político y la 'fuga' y dimisiones de muchos diputados naranjas.

"Tenemos una dirección que toma estas decisiones a solas, no se consulta", denuncia Toni. Las consecuencias han sido ahora perder dos Gobiernos y que, con toda probabilidad, "no entren en la Comunidad de Madrid".

En tono irónico, critica que "los genios que han creado esta estrategia", en la que no duda en señalar a Inés Arrimadas, sorprende que "no dimitan ni se vayan a su casa avergonzados".

