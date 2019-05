La terrible carta de la madre que habría matado a su hija en Bilbao: "Recuerdo estar ahogando a la niña"

Los servicios de emergencias consiguieron reanimar a la madre, pero solo pudieron certificar la muerte de la niña de 9 años, intoxicada. Presuntamente fue drogada por la madre, que luego habría intentado suicidarse. La progenitora se encuentra en prisión y ha contado en una carta que un individuo entró en su casa y le obligó a matar a la pequeña:

"Abrí y me encontré a un hombre vestido completamente de negro. Con la cabeza cubierta, solo se le veían los ojos. Sé que era un hombre por la voz. Creo que entró en mi casa a empujones. Una vez dentro me dijo que le diera a mi hija las pastillas que yo tomaba. Lo siguiente que recuerdo es estar ahogando a la niña porque el hombre me lo mandaba, Cuando me di cuenta de que estaba muerta me abracé a ella".

Valeriano, el padre de la niña, no cree la versión que da la madre. No hay huellas ni muestras de forcejeo en la vivienda. "Si eres madre y un hombre te obliga a hacer eso a tu hija, antes de hacerlo te lanzas al hombre pero no lo haces", señala.