La temperatura ideal del agua para darnos una ducha caliente y contribuir al ahorro energético

Yolanda Moratilla, profesora de tecnología energética de la Universidad Pontificia de Comillas, cree que que la recomendación de tener la calefacción a 19 grados se va a cumplir pero es más complicado que se siga la de la temperatura del agua caliente. El Gobierno aprueba su plan de ahorro energético que será de obligado cumplimiento para las administraciones públicas y voluntario para hogares y empresas.

La mitad de la reducción del consumo eléctrico tendrá que registrarse en las horas punta. Está por ver si en el plan del Gobierno se incluyen pautas como no calentar el agua a más de 30-35 grados en los hogares o usar el 'stand by' de muchos electrodomésticos para reducir el consumo. Se prevén además pautas sobre el alumbrado exterior y se introduce un cambio en la factura de la luz. Se trata de un epígrafe del consumo local que consumismos. Así cada usuario conocerá la media de consumo de su barrio y podrá saber si se ajusta a él.

Señala Moratilla que poner la temperatura del agua a 30 grados es como ducharse con agua fría, por lo que duda que se cumpla esta recomendación. Sí cree que se pueda poner en torno a 36 o 38 ya que "te puedes dar una ducha muy a gusto pero el baño es templado". "Ahí habría que aprender a regular la temperatura del agua", observa.

"Si un día te quieres dar un placer y te quieres dar un baño tienes que subir las temperatura porque con esa temperatura tienes el agua templadita. Esa medida va al detalle pequeño y no vamos a cambiar nuestros gustos. No creo que esta medida vaya a contribuir mucho al ahorro", señala.

Las medidas de ahorro energético que ha previsto el Gobierno no le parecen muy acertadas "porque no van al cogollo de la cuestión y hay un grave problema energético" y no se están tomando las medidas a medio plazo "ni se están solucionando problemas que vamos a tener que afrontar muy pronto".