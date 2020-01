Investidura Pedro Sánchez

La diputada de Más Madrid, Tania Sánchez, no cree que en el intento de investidura de Pedro Sánchez haya imprevistos de última hora y descarta un posible 'tamayazo'. "No creo que haya 'tamayazos', quien lo hace es en secreto y sin que se sepa y no alardea de ello", señala.