Sale de permiso en Navidad después de matar a su mujer ante su hijo de 5 años en Cuenca

Hace 7 años la víctima comunicó a su marido que quería el divorcio y este la asfixió delante de su hijo de 5 años en Cuenca. Al asesino le condenaron a 15 años de cárcel, pero ahora, cuando no ha cumplido ni la mitad de la condena, ya tiene su primer permiso.

La familia teme que el niño que ahora tiene 12 años, o su hermana que tiene 18, se crucen con su padre estas Navidades.

Espejo Público ha hablado con José Antonio, tío de los niños, asegura que el asesino de su hermana tiene una orden de alejamiento de sus hijos pero temen que no la cumpla.

No entiende que se concedan permisos al asesino de su hermana que tanto daño causó a los niños. "Pienso que no hay derecho a que un asesino de su pareja que deje a sus dos hijos huérfanos en 7 años pueda pedir un permiso. Lo que más rabia me da es que se lo concedan", señala.

Cree que se trata de "una injusticia y un peligro social"." Destrozó la familia y ahora que se están reconstruyendo les han pegado otro mazazo". Pide a los jueces que valoren esto y piensen a qué personas se les concede un permiso.

