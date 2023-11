Rubén Amón da las claves del posible enfado de la reina: "Su hija se tiene que someter a la hostilidad de un tercio del Parlamento que le quiere cortar la cabeza"

El pasado martes en la jura de la Constitución de la princesa Leonor hubo quienes vieron en el rostro de la reina Letizia un gesto de incomodidad y enfado. Los gestos de la reina Letizia llamaron la atención y muchos se preguntaban qué le pasaba a la soberana y qué era lo que le podía molestar del acto.

Horas antes de que se iniciara el acto en el Congreso de los Diputados las cámaras captaron las imágenes del desplazamiento que hacían los reyes en el vehículo oficial. En el coche se va la imagen de una reina Letizia seria con un rictus del que se puede interpretar cierto malestar.

El periodista Rubén Amón señala que le sorprende que se haya creado este debate sobre el estado de la monarca. "Le pasaba que su hija de 18 años se tiene que someter a la hostilidad de un tercio del parlamento que le quiere cortar la cabeza, se somete a la aspirante de título de reina. Además eres la mujer de un rey y vives bajo un escrutinio que obliga a forzar debates como este. Buscar un gesto de desconcierto en un coche", determina. Opina Amón que "buena parte del camino de perfección" que vemos que ha tomado la monarquía tiene que ver con "la genética de Letizia que corrige el 'borbonismo' en muchos de sus aspectos más preocupantes y supone un camino de perfección".

Mariló Montero, colaboradora del programa, asegura que vio a la reina seria. Cree que durante la retransmisión la cara de la reina no se convirtió en el tema prioritario. "Es conocida su perfección y también la forma de actuar como en algunos momentos como en Palma", señalaba en relación al 'encontronazo' de la reina Letizia con la reina emérita Sofía. Considera Montero que a la reina se le hace un escrutinio severo y también injusto por la buena labor profesional que lleva a cabo desde hace años.

La coincidencia estilística con Francina Armengol, ¿posible causa del enfado?

Para Montero, el hecho de que la reina coincidiera en look con la presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol no es una causa creíble de la seriedad. "Aparentemente el enfado viene desde casa, en otras ocasiones ha coincidido en vestidos y se ha reído, aunque en esta ocasión no era el mejor día de la estilista de la reina", señala Mariló.

El arquitecto Joaquín Torres considera que a la reina se la examina con demasiada precisión. "¿Cuantos gestos habrá habido de la reina anterior que era una seta y no los hemos comentado?", se preguntaba. "Es alguien que ha salvado la monarquía de una manera modélica", mantiene.