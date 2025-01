¿Quién es mi padre? La lucha de los hijos de donantes de óvulos o semen

16.500 niños han nacido en el último año del que hay datos mediante una donación de gametos. Es decir, al menos un 50% de sus genes son de origen desconocido. Los padres de María, David o Miquel fueron donantes de esperma. Ellos lo han sabido por diferentes circunstancias más o menos traumáticas y luchan desde la Asociación de Hijos e Hijas de Donantes por que esas donaciones dejen de ser anónimas en España. Quieren conocer sus orígenes.

1.300 euros por los óvulos, 60 por el esperma

María escribió una carta a un periódico para manifestar su desacuerdo con la ley que impide a los hijos de donantes conocer su procedencia. A partir de su publicación, se dio cuenta de que se hacía las mismas preguntas que muchas otras personas como ella. La red creció y ya son más de ochenta hijos buscando su origen biológico: “España es uno de los países del mundo donde más se paga por la donación. Una mujer cobra por sus óvulos unos 1.300 euros, por encima del SMI. Un hombre cobra 60 euros por cada muestra que da, pero puede donar cada semana durante un año”. Quieren que esta práctica sea totalmente altruista.

Buscar a “medio hermanos” a través de pruebas de ADN

A David se lo dijo su madre cuando tenía 17 años. Asegura que “no se trata de suplir carencias. Somos hijos muy buscados. Eso no quita que al llegar a la edad adulta nos hagamos preguntas”. Por eso ha entregado su mapa genético a una empresa que cruza los datos con otros perfiles que también se hayan inscrito. Su ambición: encontrar a “medio hermanos” que puedan ayudarle a conocerse mejor.

Medio árbol genealógico en blanco

Miquel supo que su padre fue un donante de esperma cuando descubrió que no padecía una enfermedad mortal hereditaria que portaba quien creía que era su padre: “fue una sensación agridulce, porque no me iba a morir. Pero te preguntas quién he estado siendo hasta ahora”. Ellos quizá nunca sepan quiénes son sus padres biológicos pero quieren que se legisle para un futuro: “Que no se nos discrimine. Se me está negando información sobre mi cuerpo, sobre mi ADN”. En definitiva, quieren llenar esa parte del árbol genealógico que está en blanco.