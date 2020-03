¿Por qué España no será Italia en el contagio del coronavirus?

Este martes España acumulaba un total de 1247 infectados, una cifra que crece por momentos y que preocupa a las autoridades sanitarias. Con Madrid y País Vasco como principales núcleos de contagio las medidas extraordinarias de los próximos días tratarán de evitar el temido patrón italiano.

En los últimos días en España había unos 100 infectados al día, pero solo este lunes se registraron 500 infectados. Si las cifras se comparan con Italia, el país alpino supera ya los 9.000 infectados. Y si se compara con Italia, España tenía los mismos infectados que tenía el país con fecha del 1 de marzo. Si el avance de casos siguiera el mismo patrón, la curva tardaría 10 días en subir al nivel de Italia.

Expertos como el científico Juan José Badiola no cree que España se acerque al ejemplo italiano porque se están adoptando medidas que van a impedir esa situación. Medidas que, considera, en su momento no se adoptaron o no se cumplieron en Italia.

