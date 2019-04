Polémica oferta de empleo: "Si una niña no sabe hablar, por mucho pecho que tenga no va a trabajar"

Irene es enfermera pero trabaja como azafata desde hace 15 años. "Es un dinero muy goloso porque en pocos días ganas mucho", señala. Ella misma llamó a este anuncio de empleo pero no le facilitaron muchos datos y ni siquiera le dijeron de que escudería se trataba.

Recuerda que cuando empezó a trabajar como azafata sí había anuncios sexista pero hoy en día eso ya se ha superado. Cree que es normal que para trabajar en un gran premio se pida a las azafatas una figura concreta porque "es un mundo que no concuerda con una figura de niña".

Añade además que las azafatas tienen que saber idiomas y tener cierto conocimiento de cultura general y no es relevante la talla de pecho. "Si una niña no sabe hablar, por mucho pecho que tenga no va a trabajar", determinaba.