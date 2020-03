Los supermercados de Madrid, completamente abastecidos pese a la explosión de compras por el coronavirus

Las nuevas medidas ante el coronavirus están provocando largas colas en los supermercados, puesto que muchas personas están comprando una gran cantidad de alimentos y otras provisiones "por lo que pueda pasar", sobre todo en ciudades como Madrid, la ciudad con más casos de contagiados por el COVID-19.

Una ciudadana de la capital comenta a las puertas de un supermercado: "Tenía que hacer la compra hoy, pero además con la psicosis que está habiendo me he venido pronto y he cargado por lo que pueda pasar". Nos cuenta que ha hecho un compra normal como hubiera hecho cualquier otro día, pero cree que "no nos dicen la verdad".

Esta misma ciudadana expresaba que a pesar de la psicosis que hay, no ha visto estanterías vacías en el supermercado donde ha ido, pero otros familiares y amigos señalan que ha sido imposible entrar para comprar.

Otro madrileño afirma que ha tenido que esperar 15 minutos de cola y comenta que de normal nunca espera ese tiempo. También, este ciudadano asegura que, de momento, en el supermercado al que ha ido no falta nada.

