Pascuala, madre de un pirómano: "En uno de sus brotes le machacó la cabeza a mi marido"

Juanjo, un joven de 32 años, pirómano y con trastorno límite de la personalidad, ha sido detenido por quemar 9 contenedores en Murcia. Sus padres, Juan y Pascuala, llevan luchando durante años por su hijo, llegando a vender propiedades para financiar sus tratamientos. Los vecinos de la ciudad tienen miedo.

"Me duele muchísimo, pero mi hijo tiene una grandísima enfermedad"

Su madre cuenta que su hijo necesita estar en una clínica supervisado porque no tiene capacidad para medicarse: "tiene 32 años pero su coeficiente es un niño de un niño de 9". Argumenta que, por más que el médico le diga cuál es la medicación que debe tomar, él no se lo va a tomar, necesita su ayuda.

Nos dice que han intentado incapacitarlo desde los 17 años, pero nadie lo incapacita: "todos los médicos forenses nos dicen que él distingue entre el bien y el mal", ella cuenta que eso no es cierto, que él no lo distingue. Él no interioriza lo que está bien de lo que está mal. Los servicios sociales le dicen que lo que tienen que hacer es olvidare de él, argumentando que no tiene ningún remedio.

"Cómo me voy a olvidar yo de mi hijo"

Narra que han tenido episodios graves de agresión: "mi marido ha estado en una UCI una semana porque en uno de estos brotes, se fue hacia él y le machacó la cabeza". Cuenta que gracias a se hermana, que estaba ahí, y que salvó a su padre, sino su padre no estaría vivo. Cuenta que después no se acuerda de estas agresiones, sale corriendo y se pone a llorar diciendo: "mamá que he hecho".

Pascuala pide ayuda para su hijo, que les apoyen y reconozcan la enfermedad: "es una enfermedad mental gravísima, necesitamos apoyo". Juanjo se autolesiona y se ha intentado suicidar varias veces, cuenta su madre que él no entiende la vida, ni las normas, ni límites: "él este mundo no lo entiende, no lo comprende".