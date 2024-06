Los pájaros no existen ¿Por qué cada vez hay más teorías de la conspiración y tienen más 'fieles' que se las creen?

Las teorías conspiratorias crecen en España y no lo hacen a un ritmo bajo. "En 10 años el porcentaje de personas que creen que la tierra es plana ha subido de un 2% a un 5%", asegura nuestro compañero Diego Revuelta. El periodista de Más Espejo ha entrevistado a diferentes referentes de estas teorías. "El porcentaje de personas que creen que nos gasean los aviones ha subido de un 5 a un 20%", asevera Revuelta. Pero estas son solo algunas de las teorías que han aumentado en número de fieles y seguidores, tanto en nuestras fronteras como fuera de ellas.

Un referente con 15 millones de seguidores

Míster Tartaria ha sido uno de los entrevistados. A ese nombre responde Carles Torá, tiene 15 millones de seguidores y aunque lo pongan de loco él lo tiene claro: "Me da igual, esa es mi cruzada". Tartaria no cree que el Apolo XI llegara a la luna y tiene dudas de que la tierra sea esférica. "Las absurdeces que hemos escuchado, en mi opinión", afirmaba Miquel Valls sobre las ideas que defiende Torá. "Estamos en un simulador, vivimos en un juego, un holograma" explica Carles Torá. Además tampoco creen que existan otros planetas como Marte.

¿Existen los pájaros?

Existen los pájaros es el nombre de una plataforma española que cree que los están sustituyendo por drones para vigilarnos. "En España el 60, 65% son drones", nos cuenta uno de los integrantes. Que incluso llega a afirmar que cuando se ve a una "gaviota comer a una paloma es porque está recogiendo un dron estropeado". También cree que no comemos comida de ave, si no que es sintética y que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Por otro lado, también culpa a los medios por no contar lo que ellos creen que es cierto. "Somos malísimos los mass media porque les decimos que los pájaros existen", respondía Susanna Griso en plató a esta acusación.

¿La Tierra es plana?

Diego Revuelta también ha hablado con un abogado que insiste en que la Tierra es plana y que no se puede demostrar que sea esférica. "Falta de evidencia de que es una esfera giratoria, en nuestro día a día no vemos la curvatura", insiste. Defiende su postura hablando de diferentes fenómenos naturales que ocurren y se relacionan con la forma de la tierra. "Los eclipses podrían ocurrir por cuerpos opacos que estarían en el firmamento", además menciona al exministro español y astronauta Pedro Duque: "Pedro Duque sabe la verdad, si lo que cuenta no es la verdad será parte del montaje", sentencia. Estas son algunas de las teorías conspiratorias que están aumentando en seguidores en España en los últimos años.