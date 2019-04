Paco Lobatón sobre el caso de Diana Quer: "Si hubiera desaparecido de forma voluntaria tendría muchas razones para no volver"

En sus 25 años de su relación con el mundo de las personas desaparecidas, Paco Lobatón no cree que haya ningún caso que pueda compararse a la desaparición de Diana Quer "por sus múltiples derivaciones". Recuerda que no se puede olvidar que el objetivo es recuperar a la persona desaparecida y darle la oportunidad de regresar a su vida cotidiana. "Cuando una persona desaparece no desaparecen sus derechos, hay que respetarlos más que nunca", manifiesta.

Cree que si Diana Quer hubiera desaparecido de forma voluntaria y hubiera estado siguiendo determinadas informaciones "tendría muchas razones para no volver porque se le está estigmatizando en determinadas informaciones".

Lobatón considera que la colaboración ciudadana es la clave para que se resuelvan este tipo de casos. "Faltan a veces cauces para que los ciudadanos se puedan expresar", sostiene.