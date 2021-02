Pablo Díaz cuenta qué sintió al quedarse a una letra de acertar el rosco de Pasapalabra: "Pensaba que la tenía"

Pablo Díaz se ha convertido en un icono de Pasapalabra. Lleva más de 8 meses batiéndose en el gran rosco para hacerse con la preciada recompensa. En el programa de ayer, se quedó a una sola letra de ganar más de 1.300.000 euros. Hoy ha visitado Espejo Público para hablar de su reacción.

Con un share de audiencia de más del 30%, el programa del jueves batió un nuevo récord. España acompañaba expectante a Pablo Díaz en su rosco, con la esperanza puesta en que por fin se llevara el gran premio.

Este viernes ha confesado en Espejo Público que la respuesta correcta era una de las que tenía apuntadas en la recámara, pero que finalmente se decantó por la otra posibilidad con 'H' que le llevó, por tercera vez, a fallar el rosco.

La pregunta pronunciada por Roberto Leal fue "nombre del militar cartaginés del siglo III a.C. apodado 'El Grande' y partidario de la paz con Roma". La respuesta de Pablo fue Hierón, pero la correcta era Hannón.

"Cuando dijo la respuesta, la tenía apuntada, pero al final no pudo ser", cuenta.

No es la primera vez que se queda a una sola palabra de llevarse el bote. En julio fue la 'X' la que le jugó una mala pasada y meses después, en enero de 2021, la 'O', aunque esta ha sido "con la que más cerca me he quedado, sin duda".

Sobre la reacción de la gente, Pablo confiesa que lo han vivido "con mucha pena", ya que "en el programa todos pensábamos, yo incluido, que la iba a tener".

No obstante, el concursante más longevo de Pasapalabra, con 172 programas acumulados y un total de 138.000 euros, se muestra optimista. "No he ganado el bote pero he ganado el programa".

Las especulaciones sobre que pronto se hará con el gran premio suenan cada vez más entre los espectadores, algo sobre lo que Pablo asegura que "solo se puede saber viendo el programa".

Si quieres volver a ver la entrevista con Pablo Díaz, concursante más longevo de Pasapalabra, lo puedes hacer en ATRESPLAYER.