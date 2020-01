El 1 de junio de 2019, José Antonio Reyes circulaba con su vehículo por la autovía A376 que une Sevilla con Utrera. Regresaba de un entrenamiento acompañado de dos de sus primos cuando el coche se salió de la carretera.

A la altura del kilometro 18 se produjo el fatal accidente que acabó con la vida del futbolista y de uno de los primos, el vehículo perdió el control y terminó colisionando con un muro de obra de drenaje.

Se descartó que las causas se debieran al exceso de velocidad, y ahora , en un nuevo informe se centran en el estado de la carretera, concretamente, en el de las barreras de seguridad. Los expertos señalan que este tipo de vía debe medir unos 116 metros, pero el que había en ese momento era de 70 metros, muy por debajo de los 116 necesarios.

Miriam Moya, una perito especialista en accidentes de tráfico, apunta: "Una barrera adecuada les habría salvado la vida porque la función de esa barrera es justo disminuir las consecuencias de la tragedia". Explica que la barrera hubiera absorbido la velocidad que llevaba y hubiera reconducido la velocidad o la dirección. "Esto hubiera hecho que el coche no hubiera quedado boca abajo y probablemente no se habría incendiado" asegura.

La perito cree que se podría solicitar una responsabilidad patrimonial al Ministerio de Fomento: "Aunque la norma diga que es una recomendación, cuando se hace un proyecto de esa envergadura en una autovía y no sigues la recomendación, tienes que justificar que esa recomendación no la vas a seguir porque vas a mejorar la seguridad. A la vista está que la seguridad en ese tramo no se ha seguido".

