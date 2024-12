Navidades marcadas por la tragedia: "No hay ganas de Navidad, nos vamos a juntar con la familia pero sin alegría"

Javier, propietario de una floristería destruida por la DANA, relata cómo el agua alcanzó los 2,80 metros, arrasando su negocio. "Era mi floristería hasta hace dos meses. Lo he perdido absolutamente todo. Estas navidades son muy duras", confiesa. Tras dedicar toda su vida a la floristería desde los 19 años, su mayor deseo es que las ayudas lleguen pronto para poder reconstruir todos los negocios perdidos.

En el caso de otra vecina, la pérdida de su hogar ha convertido estas fechas en un recuerdo amargo. "Vivimos en casa de mis suegros. Siempre celebrábamos la Nochebuena en mi casa, y este año va a ser el primero que no la voy a poder celebrar", explica entre lágrimas mientras señala el lugar donde solía colocar su árbol de Navidad. Su deseo es claro: "Recuperar mi casa y que no nos olviden".

La tragedia también se ha cobrado vidas. Amparo perdió a su madre en medio de la inundación. "No me he podido despedir de mi madre, no le he podido dar un beso ni abrazarla", comparte con dolor.

"Quiero pensar que no sufrió"

Amparo no sabe cómo falleció su madre, aunque tiene claro que estuvo padeciendo porque el agua llegó hasta el techo. En su brindis de Nochebuena, recordó a su madre y a todos los fallecidos, pidiendo que esta tragedia no se repita.

El panorama en la zona es desolador: calles cubiertas de barro, casas destruidas y un silencio sobrecogedor. En medio del caos, la solidaridad se abre paso con repartos de comida y juguetes para los niños. Sin embargo, los vecinos insisten en la necesidad urgente de apoyo gubernamental para reconstruir sus vidas.

Estas Navidades, marcadas por el duelo y la esperanza, dejan un mensaje claro: no olvidemos a quienes aúnluchan por levantarse.

