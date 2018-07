Nacho Carretero: "A algunos narcos les molestó no salir en 'Fariña'"

SE DESESTIMA EL SECUESTRO DE SU LIBRO

La jueza ha desestimado la demanda de José Alfredo Bea Gondar por "injurias y calumnias" que mantenía secuestrado el libro de Nacho Carretero 'Fariña'. El periodista considera que si se ha levantado el secuestro es porque ha quedado probado que en su libro: "Había cuatro líneas que se ajustaban a un hecho jurídicamente probado". Considera que la polémica con su libro ha generado publicidad involuntaria para la ficción del mismo nombre de Series Atresmedia. Sin embargo, cuando se trata de las ventas editoriales asegura que ha existido un perjuicio, ya que el libro se encontraba secuestrado durante la Feria del Libro o el Día de Sant Jordi. No todo han sido críticas por la publicación reconoce que algunos narcos le han reprochado exactamente lo contrario. "Me decían que el libro no era riguroso porque faltaban sus nombres".