Miguel Ríos, sobre la crisis de la cultura: "Jode no tener una respuesta política clara"

Miguel Ríos ha presentado un adelanto de su nuevo disco 'El blues de la tercera edad' después de intentar jubilarse. Además, el artista ha querido explicar sus declaraciones que se convirtieron en trending topic en redes sociales: “La muerte de ancianos en residencias en la mayor tragedia”.

Sobre ello, comenta que España ha atravesado una situación insostenible y señala que los recortes “matan”. “Me entristece muchísimo ver la cantidad de familias que no se han podido despedir de los suyos”, señala.

Añade que le molesta que se hable de la cultura como algo circunstancial y que no ocurra lo mismo, por ejemplo, con el fútbol, que a su parecer “vive menos gente de eso”. También, señala que “jode no tener una respuesta política clara” y menciona que el ministro de cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, salió en su defensa porque el actor Juan Echanove dijo que “ya no podía más”.

El artista afirma que actualmente no está en el mejor momento profesional de su vida, aun así asegura que ha escrito varias canciones “inusualmente buenas”. Explica que una de las razones por las que quiso jubilarse fue la falta de “material nuevo”.

Puedes volver a ver toda la información de la entrevista a Miguel Ríos en Atresplayer.