Miguel Ángel Revilla: "La pandemia de coronavirus está vencida, el bicho está chamuscado"

Asegura el presidente de Cantabria que los médicos les comunican que los pacientes covid-19 que están ingresando ahora tienen una carga muy viral muy inferior a la que había en febrero y en marzo y creen que el uso de la mascarilla hace que el contagio sea mucho más leve.

En Cantabria llevan 14 días sin registrar ningún muerto por coronavirus. Ha adelantado que junto al lehendakari, Íñigo Urkullo, va a solicitar a Pedro Sánchez que se adelante la movilidad entre los territorios que estén en fase 3 porque hay que salvar el turismo que va a ser nacional. "Cantabria depende de Euskadi y es un anhelo de los dos presidentes", señala.

"Hay que empezar a mover la economía. Esto es una cosa coyuntural y hay que mover el turismo y la hostelería", determina. Revilla publica la segunda edición del libro: '¿Por qué no nos queremos?'. Lamenta la gran crispación que vive estos días la clase política. "No he visto en mi vida una crispación de la clase política como la de ahora y tengo 77 años. Es curioso que los domingos cuando nos reunimos todo es una balsa de aceite entre los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de España. La gente es educada y aunque se discrepa hay un nivel de concordia y de acuerdos pero luego no es lo mismo en el Parlamento".

