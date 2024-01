El mensaje de la tía de los niños a los que, presuntamente, su padre ha matado en Barcelona: "Qué sola me has dejado"

Terrible suceso el ocurrido en el distrito barcelonés de Horta. Los Mossos d'Esquadra retiraron la pasada noche 3 cadáveres: un padre y sus dos hijos de 7 y 10 años. El suceso se investiga en Barcelona como un posible crimen de violencia vicaria.

Los padres de los menores estaban separados y los niños pasaban estas vacaciones con el progenitor. Los niños tenían que regresar a casa con su madre el domingo sin embargo no lo hicieron. El lunes ella se presentó en casa de su expareja y dio la voz de alarma después de ver que no habían acudido al colegio.

Al llegar al domicilio los bomberos encontraron la casa precintada y derribaron la puerta,pero un fuerte olor a gas les hizo retroceder y asegurar la zona para que accedieran los Mossos. El hombre llevaba 3 años viviendo allí pero era poco conocido en el barrio. Una vecina dijo a Espejo Público que "era raro, pero educado. No tenía relación con nadie".

El juzgado ha informado de que no existen antecedentes de violencia de género ni denuncias previas. En las últimas horas la hermana del padre ha publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Querido "germano", qué sola me has dejado, sin ti y sin mis sobrinos ¿Cómo se te ocurre después de todo lo que hemos pasado desde pequeños? Dura vida la que nos ha tocado vivir pero siempre sabiendo que el otro estaba. No hay consuelo posible para tantísimo dolor".

Una de las vecinas lamenta el sufrimiento de la hermana del fallecido pero reivindica que "la pena es para la madre de esos niños" y sufre al ver que esta persona no solo habría matado a sus hijos sino también, en vida, a la madre de los menores por lo que pide "que Dios le dé fuerza".