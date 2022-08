El mensaje del juez Emilio Calatayud al Gobierno: "Por los niños y los maestros que no se preocupe que están acostumbrados a sufrir"

El juez Emilio Calatayud ha utilizado su especial sentido del humor para exponer en Espejo Público cuál es su visión sobre el panorama actual que vivimos. Al hilo de la vuelta al cole, el magistrado denuncia que los niños y los maestros "llevan los pobrecitos dos años tremendos" y añade: "Los alumnos y los maestros han demostrado que son unos fenómenos".

Ahora que el plan de ahorro energético diseñado por el Gobierno establece que la temperatura mínima del aire acondicionado en verano ha de ser 27 grados y de la calefacción a 19 grados en invierno el juez se pregunta qué va a ocurrir en los centros escolares que en principio están exentos de dicha normativa. El problema es que ya a finales del curso pasado vimos como los alumnos que no tenían aire en el centro escolar tenían que soportar clases a más de 30 grados y en invierno debido a la pandemia del coronavirus con temperaturas negativas mantenían la puerta y las ventanas abiertas. Ahora se les excluye de estas "temperaturas de confort" y Calatayud expone: "Conozco alumnos que han estado dando clases con manta".

El mensaje del magistrado para el Ejecutivo es muy crítico: "Pero por los niños escolares y los maestros que no se preocupe el Gobierno, que están acostumbrados a sufrir" y en referencia a la entrevista mantenida previamente en Espejo Público con la ministra Reyes Maroto añade: "Yo he visto a una ministra muy guapa con su americana puesta, no debe tener mucho calor".

Calatayud lamenta que ve "el curso político para mí muy mal, pero todo es respetable como se dice, ahora estamos en la peor época desde la transición". Asegura que la "sentencia que más pongo es condenar a los chavales a estudiar porque o estudian por lo civil o estudian por lo criminal".