Josep María Llibre es el médico que autorizó el concierto de 5.000 personas con test de antígenos en Barcelona de la banda Love of Lesbian: "Se hará un seguimiento en los próximos 14 días para saber si hay gente que se ha contagiado" de coronavirus. "La PCR es mucho más sensible pero se mantiene positiva hasta dos y tres meses tras pasar el Covid. La PCR identifica a mucha gente que ya pasó el covid pero que no tiene riesgo de transmisión. Para hacer un cribaje, que cantidad de gente tiene riesgo de trasmitir es mucho mejor el test de antígeno".

Para Josep María Llibre, médico, los test de antígenos son más efectivos para evitar la transmisión del coronavirus: "Hicimos un ensayo previo hace unos meses en la Sala Apolo de Barcelona y de 500 asistentes, ninguno se contagió".

Sin embargo, Sergio Alonso, del grupo de investigación biológica computacional y sistemas complejos BIOCOMSC de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha cuestionado la plena seguridad de no contagio por coronavirus en el concierto masivo celebrado anoche en Barcelona.

"Puede ser peligroso porque se sabe que los test rápidos con los asintomáticos no son de fiar", y pueden dejar casos "sin detectar" ha asegurado Sergio Alonso, investigador.

