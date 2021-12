Un médico de atención primaria en Madrid: "Hacemos medicina de guerra, en algunos casos tenemos que llamar a la Policía"

El aumento de contagios debido al impacto de la variante ómicron está llevando al límite a la sanidad. No solo a los hospitales, también a la atención primaria que está saturada. Los pacientes, hastiados muchas veces por las largas esperas, reprochan a los propios sanitarios que tarden en atenderles.

En el centro de salud del barrio de Villaverde (Madrid), han llegado a hacer 150 test de antígenos y PCR en una tarde. Esto supone tal saturación que hace que muchas veces los sanitarios se vean desbordados. Hablamos con el doctor Sánchez. Señala que en el día de ayer muchas personas querían ser atendidas en el instante mientras los médicos estaban viendo a otros enfermos en la lista de espera. En los casos más extremos han tenido que llamar a la Policía ante las amenazas de algunos pacientes.

Explica que en otras ocasiones se meten pacientes en la consulta con síntomas de infección respiratoria que dan por hecho que no es coronavirus "por ciencia infusa, como si fuera el coronavirus una infección de orina". Señala que en estos casos no les queda más remedio que pedirle por protección a que se hagan una prueba antes de atenderles.

Según los últimos cambios del protocolo se ha decidido que las personas que no ha estado en contacto estrecho no tengan que realizarse la prueba. "Se ha cribado muchísimo para que no tenga que venir gente al centro de salud y aún así es incesante el goteo de personas", señala el médico.

Asegura que en este momento "hacen medicina de guerra" y con estas medidas se ha reducido el número de test que tiene que hacer así como a los pacientes. Según los nuevos protocolos si te haces un test en tu domicilio que da positivo llamas al teléfono de atención del coronavirus para comunicarlo. En los casos en los que el paciente esté más grave se hace un seguimiento. "Prácticamente tú dices que eres positivo, sin confirma nada se da la baja 7 días y así estamos", concluye el doctor.

