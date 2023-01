Mari Carmen, la yaya 'Tiktoker', sobre la canción de Shakira 'Sorry Baby': "Yo creo que Piqué ha sido un pendón"

Gracias a su nieto Héctor la 'yaya Mari Carmen' se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales. Sus vídeos naturales y llenos de desparpajo han cautivado a más de 120.000 followers en Instagram y más de 300.000 en Tik Tok.

"El culpable es mi nieto Héctor y luego yo soy como soy", bromea. Héctor, el nieto de la estrella, considera que el secreto de su éxito es la autenticidad que tiene porque son vídeos que no están preparados y "en un mundo de postureo ver a una mujer en bata, despeinada y diciendo tacos" es lo que le gusta a la gente.

Cuenta Mari Carmen que la fama no se le sube a la cabeza porque "esto igual que está alto mañana vas y te caes de narices". Le gusta que le pare la juventud por la calle y le digan que la adoran y reconoce que le llena el corazón los mensajes de jóvenes sin abuela que le dicen que les recuerda a la suya.

La 'yaya Mari Carmen' opina sobre el single en el que Shakira critica a Piqué

Con su desparpajo característico Mari Carmen no ha dudado en opinar del tema indiscutible de la jornada para las redes sociales: la nueva canción de Shakira 'Sorry baby' en la que no para de lanzar dardos hacia su expareja Gerard Piqué. "Mira, si Shakira ha actuado así me imagino que habrá sido porque Piqué ha sido el pendón que la ha abandonado", señalaba.

