El programa Espejo Público de Antena3 Noticias ha hablado con Manolo, encargado y propietario del restaurante Los Olivos de Malgrat de Mar en Barcelona, multado por no cerrar su negocio durante el decreto de la Generalitat por el coronavirus. "He recibido con alegría que se puede abrir pero la alegría es bien poca porque yo pude abrir porque pude facturar pero el que no ha podido facturar cómo va a poder abrir. No tienen ni un duro" ha asegurado sobre la mayoría de compañeros que conoce dentro del sector de la hostelería.

Manolo es conocido como el hostelero rebelde por negarse a cerrar durante el último decreto de la Generalitat que obligó a clausurar los negocios de restauración en la comunidad autónoma de Cataluña por el coronavirus.

"Las ayudas directas están pensando en ponerlas ahora y me pregunto ¿Por qué no pusieron las ayudas directas antes de empezar el confinamiento?" ha explicado Manolo. "Ahora nos dicen que podemos abrir al 100% la terraza, que podemos abrir al 30% de la foro en el interior, de acuerdo. Pero que les pones un plato vacío, una copa vacía porque no tienes dinero para poder comprar porque el gobierno ha obligado a cerrar" ha añadido.

Manolo se ha referido en Espejo Público a su negativa al cierre. "Yo, al cometer esa ilegalidad chunga de trabajar pues he podido recaudar algo de dinero para poder abrir hoy. A partir de ahí yo podré abrir pero el resto.

Sobre las ayudas al sector hostelero Manolo ha sido tajante. "Los impuestos nos los han seguido cobrando igual. Y las ayudas directas no han venido. Ahora están pensando en darnos 1500 € de ayuda. No hemos recibido ninguna ayuda, ni un duro" ha espetado. "A nosotros no nos ha llegado ni un duro de ninguna parte. Con 1.500€ de ayuda no tienes ni para aceitunas".

