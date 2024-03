La mano de Kate Middlenton en el jersey de su hijo es la evidencia más clara de la manipulación de su foto según los expertos

¿Pero qué le ocurre a la foto? La cuestión es esta que el perfil oficial del príncipe y la princesa de Gales distribuía este domingo una imagen de Kate con motivo de la celebración del Día de la madre en Reino Unido. Una Kate Middleton sentada, arropada por su res hijos, sonriente y acompañada de un mensaje en el que agradecían todas las muestras de cariño. Si se analiza la foto, hay detalles ye comienzan a 'chirriar' y es entonces cuando empieza la polémica que lleva ala cuatro grandes agencias internacionales a eliminar la imagen de sus servidores.

Detalles que demuestran que la foto puede estar manipulada

La mancha de la princesa Charlotte que no está alineada. Los dedos de la mano del príncipe Luis curiosonamente entrelazados. Los expertos dicen que estos gestos demuestran que la foto está manipulada. De momento el palacio de Kensington, guarda silencio.

Entrevista a una experta

Inma Fuiza es una fotógrafa retratista asegura en directo para Espejo Público que "esa foto casi con toda seguridad no está hecha con móvil y está editadísima". La experta indica otros puntos a tener en cuenta: "Fijaros en el escalón que esta detrás del niño de verde, está como roto, los cristales y un detalle, la mano de Kate no estaba en el jersey , el jersey está enfocado y la mano de ella no".

La mano de Kate no estaba en el jersey , el jersey está enfocado y la mano de ella no

Después de que varias agencias de imagen hayan retirado la instantánea, la Casa Real británica ha confirmado en redes sociales que la fotografía de la princesa de Gales, Kate Middleton, fue manipulada. La princesa ha pedido "disculpas" por la confusión tras reconocer que retocó la foto.