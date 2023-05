La madre recuerda cómo Nerea, que falleció por una presunta negligencia médica, le suplicó: "Mamá, mamá cúrame"

No hay palabras que puedan expresar el dolor que sienten los padres de Nerea tras su pérdida. Esta familia gaditana denuncia que su hija de 14 años ha muerto por una posible negligencia médica. Sus padres y el abogado de los mismos han explicado en Espejo Público lo ocurrido.

El jueves el instituto de Nerea avisó a la familia de que la joven se encontraba mal y fueron a recogerla, pasó el resto del día en casa y cuando su madre regresó del trabajo ya la notó "más pachucha" peor y le dijo que tenían que irse al médico. "Empezó a lloriquear, 'mamá, mamá cúrame'. La vestí yo porque ella no atinaba a vestirse". Cuando llegaron a las urgencias del Hospital Virgen del Camino la madre informó a los sanitarios de los síntomas de Nerea: "dolor de cabeza, vómito, mareo, rigidez en la nuca, lenguaje ininteligible".

Tras entrar en valoración a Caridad, la madre, le indican que le van a poner una vía para sacarle sangre "porque la niña lo que viene es con síntomas de droga y hasta que no veamos qué ha tomado no podemos ponerle nada". La madre de Nerea rebatió está hipótesis: "Cómo va a ser qué mi niña no ha tomado nada que lleva desde ayer en mi casa y no sale nunca sola." Sin embargo, según relata la familia no les creen y le preguntan a la niña: "Nerea, ¿qué has tomado?, ¿has tomado alguna pastilla?"

Posteriormente, con el argumento de tener que realizarle una prueba de orina se la llevaron para sondar y a su regreso le comunican a Caridad que la niña tiene pruebas de haber podido sufrir una agresión sexual por lo que el centro médico activa el protocolo de agresiones sexuales.

Nerea acabó sufriendo un paro cardíaco y fue trasladada a otro hospital donde fallece al día siguiente por una "meningitis bacteriana".

Desde el hospital en cuestión aseguran que sí trataron a la niña de un presunto síndrome meníngeo: "Se consideró como diagnóstico un síndrome meníngeo y se trató con antibióticos, esteroides y vasopresores" pero dicen que no funcionaron y añaden: "La actuación seguida fue evaluada en su momento por la correspondiente comisión del hospital no detectándose anomalías".

Caridad se derrumba al recordar lo llena de vida que estaba Nerea, "tenía un montón de planes" y comparte que hasta "tenía escogida la moto que quería que le regalase para su cumpleaños". Reconoce que siente "rabia, vacío, dolor...." y su marido saca fuerzas por Nerea para "que quien tenga que pagar, pague por ello".