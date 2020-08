Los hosteleros de Madrid reclaman más espacio en las terrazas: "El fin de semana solo hemos facturado 150 euros"

A causa de la pandemia del coronavirus muchos establecimientos se han visto afectados y muchos otros han tenido que cerrar sus negocios por falta de clientela. En la Comunidad de Madrid los propietarios de bares y restaurantes reclaman más espacio en las terrazas porque de lo contrario, muchos se verán obligados a cerrar.

José Lázaro es uno de ellos, tiene un bar en el barrio de Moratalaz y ha pedido ampliar la terraza porque asegura que apenas entran clientes en el interior del establecimiento, pero se la han denegado. Explica que al ser un local de ocio nocturno, la Comunidad de Madrid les permite poner terrazas por la situación actual, pero en este momento, comenta que tienen las solicitudes paradas “porque la concejala Almudena Maillo entiende que tiene una norma aparte y no nos permite poner terrazas".

Destaca que la pandemia del coronavirus les deja en una situación en la que de normal "el fin de semana anterior estaríamos facturando alrededor de 3.000 euros y en todo el fin de semana hemos facturado 150 euros".

"Estamos abriendo básicamente para poder quejarnos y que no parezca que nos vamos de vacaciones y no nos importa nada", señala. Asimismo, añade que la gente no se sienta en su establecimiento "porque tienen miedo a los interiores". Considera que en esta situación excepcional "debemos arrimar el hombro y tenemos que ayudarnos entre todos".

