Lolita, rota de dolor por la muerte de Quique San Francisco: "Es un palo muy grande para toda la familia"

La muerte del actor Enrique San Francisco sorprendió a todos este pasado lunes. Nadie imaginaba el fatal desenlace tras comunicar que padecía una neumonía bilateral, por la que permaneció ingresado en UCI durante varias semanas.

Muchos han sido los compañeros de profesión y amigos que han acudido al tanatorio para despedirse de él por última vez. Una de ellas, Lolita Flores, que ha reconocido que había sido "un palo muy grande para toda la familia". "He venido hecha polvo y me voy con una sonrisa dentro de mi corazón porque sé que él está bien y me llevo su esencia. Está mi hermano esperándole arriba que ha tardado 26 años".

Lo cierto es que el clan Flores siempre ha estado muy presente en la vida del humorista. Tanto, que compartió 4 años de amor con la hija pequeña de 'La Faraona', Rosario. A ella la conoció a través de su hermano, el inolvidable Antonio Flores, con el que a su vez compartió piso durante un tiempo.

En la última entrevista que Quique San Francisco concedió en televisión, para el programa Espejo Público, habló de esa amistad. "Lo quería horrores. Cada vez que escucho un tema suyo lo echo mucho de menos. A la familia Flores la adoro porque se portaron conmigo de maravilla".

