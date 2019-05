La bronca entre el 'camerunés de Vox', Bertrand Ndongo, y Susanna Griso: "Aquí no se insulta a nadie"

Ndongo consideraba lamentable los hechos y señalaba que gracias a la Policía Nacional pudieron finalizar el acto en Moratalaz. "Los agentes hicieron un gran trabajo para desalojar a los 'progres' que venden principios que ninguno pone en práctica", señalaba.

También lamentó el escrache que vivió Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid. En un momento dado de la conversación Ndongo señalaba que la que tenía que haber sufrido el escrache no era ella si no la actual alcaldesa, Manuela Carmena, a la que tachó de "impresentable".

Susanna Griso le recriminó entonces que insultara a la de Más Madrid argumentando que no admitía insultos en el programa. El de Vox le espetaba que en la cadena no se defendía del mismo modo a los integrantes de Vox a lo que la periodista alegó: "Eso no es verdad".