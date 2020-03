La tía de la víctima del kamikaze de la M-50: "El conductor aceleró porque quería matar a Víctor"

El pasado 15 de septiembre Víctor López Casado se dirigía a su trabajo. Eran las 6,30 horas de la mañana, se cruzó con un 'kamikaze' borracho circulando en dirección contraria en el kilómetro 25 de la M-50 y nunca llegó a su trabajo. Por su culpa Víctor murió con tan solo 20 años.

Hablamos con la tía de Víctor, José. Señala que dentro de la dureza del proceso, el hecho de que al acusado se le impute como homicidio doloso "es de justicia". La familia cree que esto ha sido un crimen y que le tocó a Víctor como le podía haber pasado a cualquier otra persona.

Considera que el 'kamikaze' era consciente de lo que podía haber pasado. "No vas en dirección contraria y te das cuenta de que te has confundido y paras. Sigues adelante y aceleras hasta que te chocas. Eso no es un accidente", mantiene.

