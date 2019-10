'Espejo Público' ha hablado con Alicia Hornos, la madre de Rocío Wanninkhof, sobre cómo han sido estos 20 años. Se está pensando responder a las cartas de Tony King, condenado por la muerte de su hija. Quiere responderle en busca de preguntas sobre la muerte de su hija. "Estoy esperando saber por qué mataron a mi hija. Dolores Vazquez dice que no pero yo estoy segura de que sí, que ella mató a mi hija", destaca.

Pese a que Dolores Vázquez fue declarada inocente de la muerte de su hija tras pasar 18 meses en prisión, Alicia Hornos sigue pensando que tiene relación con el crimen de su hija. Hornos ha reprochado a Nacho Abad y Alfonso Egea el libro que escribieron sobre el caso de su hija. "Me molestó que no me consultaran para nada, siempre que hablan del caso lo hacen en negativo y no me gusta ni oírlos", señalaba la madre.

Nacho Abad le ha respondido que no entiende cómo sigue acusando "de forma insensata" a Dolores Vázquez sin pruebas y "solo con el convencimiento del corazón". "La vida de Dolores ha sido arruinada y bilipendiada", lamentaba. Por su parte, Alfonso Egea añadía que "no haber investigado el caso de Rocío en la dirección correcta le costó la vida a Sonia Carabantes".