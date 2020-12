La supervisora de enfermeras del Hospital Isabel Zendal de pandemias: "Estamos abiertos y ya hay 19 pacientes ingresados"

La supervisora de enfermeras del Hospital Isabel Zendal, Sara Herrero, señala que si un hospital abre de cero "no puede recibir de golpe a todos los pacientes" y tienen que "comprobar que los circuitos funcionan con normalidad". "Los pacientes tienen todos los cuidados de calidad. Este hospital está basado en los criterios de necesidades", señala.

Asegura que el hospital dispone de material de última tecnología y del personal cualificado necesario para funcionar con normalidad. Mantiene que el número de pacientes se va incrementando. "Somos un hospital que estamos recibiendo pacientes todos los días".

Sobre el repunte en la incidencia del coronavirus asegura que están preparados para que en el caso de que haya un pico de contagios funcionen a pleno rendimiento. "Ojalá no ocurra y más con las fechas que van a venir ahora. Pero en ese caso estamos preparados para hacerle frente", mantiene.

Defiende que no es necesario que en el hospital haya un quirófano porque los pacientes que ingresan no requieren de una cirugía. "Hay una sala para procedimientos que puedan necesitar mayor asepsia pero un paciente infectado de coronavirus no necesita de una cirugía".

