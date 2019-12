En los últimos días, a la angustia de Patricia se ha sumado el temor que le supone el hecho de que el hombre que está en la cárcel por acosarla vaya a disfrutar su primer permiso penitenciario. Teme esa circunstancia y pide protección para su persona, pese a que instituciones penitenciarias afirma que el detenido está rehabilitado.

Tal y como establece al diario ABC, sobre la condena de la asesina confesa de su hijo, Ana Julia Quezada, solicita que esta no salga de prisión. No le importa que se haga con la fórmula de 'prisión permanente revisable' o con una modificación de la Constitución, pero pone de manifiesto que "estas personas no tendrían que estar en la calle". Le preocupa que finalmente Quezada cumpla una pena de 20 años de cárcel y por eso pide que se la condene también por ensañamiento.

Se siente desamparada por el sistema judicial. Es ella la que se costea los gastos de psicólogo así como los de la acusación particular, aunque agradece el apoyo de la gente anónima. Pese a su espíritu luchador confiesa que está cansada de luchar con los elementos.

"Estoy reventada. Yo confiaba en la justicia y en el estado de derecho. He sido de Serrat y de creer en la utopía porque además he tenido unos padres que en eso me enseñaron muy bien pero de repente se te cae todo eso. Llega un momento en que te sientes sola con todo eso, lo he intentado hacer desde la concordia, pero me siento sola luchando contra gigantes", lamenta en su entrevista a ABC.

