La salmantina que apareció en Torremolinos vivía en una caseta de obra con un hombre de 60 años que aseguraba ser su padre biológico

La familia de Silvia Hernández vivía en vilo desde hacía seis días, cuando perdieron la pista de la joven de 19 años. Natural de Salamanca y residente en Madrid había quedado con su padre el pasado viernes para ayudarle en una mudanza y no sólo no se presentó, si no que desde aquel momento se le perdió la pista.

Tras días de interrogatorios y campañas en los medios de comunicación para informar sobre su desaparición la Policía dio con su paradero. Silvia se encontraba en Torremolinos (Málaga) acompañanda de un hombre de más de 60 años con el que vivía "en una caseta donde se acumulaba basura" desde hacía días.

Las autoridades pusieron a la joven en contacto con su familia, aunque en un primer momento Silvia indicó que no quería comunicarse con ellos. El hombre que acompañaba a la joven declaró que se encontró con Silvia en una parada de metro de Madrid y la reconoció como su hija biológica, entonces decidieron huir.

La joven aseguró a los agentes que la relación que mantenía con el sujeto "era como de abuelo y nieta".